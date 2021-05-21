В Иерусалиме проходят столкновения палестинцев с израильской полицией

Правоохранители используют против протестующих шумовые гранаты и слезоточивый газ Фото: REUTERS

На территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и израильской полицией. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 15 человек, передает телеканал Al Jazeera.

Инцидент произошел после пятничной молитвы. Как рассказали очевидцы, многие палестинцы остались на территории мечети, чтобы отпраздновать прекращение огня между Израилем и ХАМАС. В это время туда ворвались израильские полицейские, применив для разгона мирных жителей светошумовые гранаты, дымовые шашки и слезоточивый газ.

На территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и израильской полицией. Фото: REUTERS

В пятницу Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Перемирие было достигнуто после 10 дней ожесточенного конфликта.

Как писал сайт KP.ru, 11 мая Израиль начал операцию «Страж стен» после того, как ХАМАС обстрелял израильскую территорию ракетами. В общей сложности было произведено более 3800 запусков. В рамках операции израильтяне атаковали порядка 1500 целей в Газе, где, по сообщениям местного минздрава, 220 человек были убиты и более 1500 получили ранения.

На территории Израиля погибли 12 человек, среди них есть и иностранные граждане. Количество раненных составило порядка 120 человек.