В МЧС напомнили россиянам правила поведения на пляжах

В МЧС напомнили россиянам о правилах поведения на пляжах Фото: Виталий КАРНАУХ

Начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин напомнил о правилах поведения на пляжах.

- В первую очередь, правило известное всем с детства - не заплывай за буйки, то есть купаться можно только в специально оборудованной акватории, отведенной для этого. Не допускать порчи имущества, не использовать лежаки для плавания, выбрасывать на пляже и в зоне купания мусор, — приводит слова Печенина ТАСС.

Специалист добавил, что при некоторых погодных условиях купание может быть ограничено или запрещено. Если на пляже установят желтый флаг, то не рекомендуется купаться детям и гражданам с хроническими заболеваниями. При красном флаге в воду заходить нельзя.

Напомним, в этом году синоптики прогнозируют в России жаркое лето с температурами около или выше нормы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, летний сезон будет комфортным и без обильных осадков.