Причастные к экстремизму граждане РФ не смогут участвовать в любых выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума внесла поправки в законопроект об ограничении избирательного права для лиц, причастных к экстремизму. Инициативу внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Текст поправок имеется в распоряжении ТАСС.

Лица, каким-либо образом причастные к экстремизму, не имеют право претендовать на выборные должности. Поправки предложено внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

Под причастностью предлагается понимать "непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической".

Кроме того, причастными к экстремистской или террористической организации могут считаться лица, выражавшие поддержку целям и формам запрещенной организации.