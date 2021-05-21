Причастные к экстремизму граждане РФ не смогут участвовать в любых выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума внесла поправки в законопроект "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Отмечено, что ограничивается избирательное право для лиц, причастных к экстремизму. Инициативу внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Текст поправок имеется в распоряжении ТАСС.

Лица, каким-либо образом причастные к экстремизму, не имеют право претендовать на выборные должности. Под причастностью к экстремизму подразумевается "непосредственная реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической".

Если лица в той или иной мере оказали поддержку запрещенным организациям, и об этом стало известно, то они автоматически будут считаться причастными к экстремизму.