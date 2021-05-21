Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил о риске повторения Первой мировой войны

Генри Киссинджер заявил о риске повторения Первой мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер уверен, что конфронтация США и Китая может привести к повторению сценария Первой мировой войны.

В интервью Neue Zürcher Zeitung он сообщил, что во времена президентства Дональда Трампа напряженность между Соединенными Штатами и Китаем резко возросла. Однако в администрации Байдена понимают, что подобный конфликт может навредить Вашингтону, Пекину и остальным странам мира.

- Это привело бы к конфликту без победителей, который, как и Первая мировая война, закончился бы истощением обеих сторон, — сказал Киссинджер.

Он отметил, что американское общество воспринимает Китай как потенциального врага, поэтому администрации Байдена сложно будет найти выход из конфликта и разработать "более устойчивую стратегию".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты настаивают на необходимости провести "прозрачное расследование" причин, которые привели к распространению коронавируса по всему миру, причем в этом расследовании должен участвовать и Китай.