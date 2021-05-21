Индия передаст России образец индийского штамма коронавируса для изучения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нью-Дели работает над передачей российской стороне для изучения образца индийского штамма коронавируса. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 21 мая, посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Запрос был получен индийской стороной. Индийские власти работают над этим", - сказал он ТАСС.

Кроме того, в августе в Индии начнут производить вакцину "Спутник V".

Напомним, что в последние недели эпидемиологическая ситуация в Индии сильно ухудшилась. В апреле медицинские центры жаловались на нехватку аппаратов ИВЛ и баллонов с воздухом. При этом все стационары и клиники были переполнены. Позднее поступило сообщение, что на фоне коронавируса выявлены свыше 16 смертей от грибка "черная плесень", После соответствующих анализов, ученые пришли к выводу, что мукормикоз развивается преимущественно у пациентов, перенесших ковид.