Spotify назвал самые популярные треки "Евровидения-2021" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный музыкальный конкурс "Евровидение-2021" в самом разгаре. 22 мая состоится финал, на котором выступят представители 26 стран. А пока сервис Spotify подсчитал, какие треки лидируют по прослушиваниям в разных странах.

В мире абсолютным лидером стал певец Tusse из Швеции с песней «Voices». На втором месте - трек «Dark Side», а на третьей строчке оказалась композиция «Fallen Angel» от исполнителя TIX из Норвегии. Замыкают пятерку представительница Франции Barbara Pravi c треком «Voilà» и кипрская певица Elena Tsagrinou с песней «El Diablo».

Трек российской певицы Манижи «RUSSIAN WOMAN» в этом списке оказался на 11 месте. Больше всего его слушают поклонники из Испании, Германии, Великобритании, Нидерландов, США, Польши и Швеции.

А вот среди российских слушателей песня Манижи закономерно занимает первое место. Кроме нее, наши соотечественники слушают треки «Dark Side» от группы Blind Channel из Финляндии, «ZITTI E BUONI» от итальянской группы Måneskin и песню украинского коллектива Go_A «SHUM».

Топ-10 самых прослушиваемых треков «Евровидения 2021» среди российских слушателей Spotify:

1. «RUSSIAN WOMAN» — Manizha (Россия)

2. «Dark Side» — Blind Channel (Финляндия)

3. «ZITTI E BUONI» — Måneskin (Италия)

4. «SHUM» — Go_A (Украина)

5. «Discoteque» — THE ROOP (Литва)

6. «10 Years» — Daði Freyr (Исландия)

7. «El Diablo» — Elena Tsagrinou (Кипр)

8. «Tout l'univers» — Gjon's Tears (Швейцария)

9. «Mata Hari» — Efendi (Азербайджан)

10. «Voilà» — Barbara Pravi (Франция)