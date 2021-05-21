Попова: опасных мутаций индийского штамма коронавируса не обнаружено

Анна Попова сообщила, что опасных мутаций в вариантах индийского штамма коронавируса не обнаружено Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что государственный научный центр "Вектор" не обнаружил опасных мутаций в вариантах индийского штамма коронавирусной инфекции.

- Мы не обнаружили злых мутаций, которых так опасается весь мир, индийских вариантов, — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавила, что на территории России фиксировали случаи заражения индийским штаммов. Центр "Вектор" продолжает изучать его и исследовать.

Ранее Анна Попова рассказала, что в нашей стране на сегодняшний день выявлено уже больше десяти случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса. Однако гораздо больше тех, кто заразился «британским» типом COVID-19 – свыше 550 случаев с начала его распространения, а число россиян, подцепивших южноафриканский штамм коронавирусной инфекции, по словам главного санитарного врача России, "уже измеряется десятками".