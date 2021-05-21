Работу Центрального детского магазина приостановили на семь дней из-за нарушения санитарных норм

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Суд приостановил работу Центрального детского магазина на Лубянке на семь дней. Причиной стало нарушение санитарных мер по коронавирусу.

- АО "Лубянка девелопмент" признано виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области санитарного благополучия населения в период эпидемии) с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на 7 суток, - заявили в суде, передает ТАСС.

На выходных в торговом центре проходила встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятие пришло огромное количество людей. Очередь выстроилась далеко за пределами магазина. Вскоре многочисленные кадры и видео такого ажиотажа попали в сеть, что стало поводом для проверки Роспотребнадзора.

В ходе расследования специалисты выявили большое количество нарушений: многие посетители были без масок и перчаток, в местах общего пользования отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, не доставало дезинфицирующих средств. В результате 18 мая магазин опечатали.