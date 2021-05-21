Анна Попова перечислила штаммы коронавируса, требующие серьезного внимания Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала штаммы коронавирусной инфекции, которые требуют особого внимания.

- Пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающегося процесса. Нет. Таких штаммов на сегодняшний день нет, — сообщила она в эфире телеканала "Россия 24".

Попова добавила, что более серьезного внимания требуют британский, южноафриканский и бразильский штаммы. Индийский же пока к таким видам штаммов не относится.

Ранее Анна Попова сообщила, что государственный научный центр "Вектор" не обнаружил опасных мутаций в вариантах индийского штамма коронавирусной инфекции. Он добавила, что на территории России фиксировали случаи заражения индийским штаммов. Центр "Вектор" продолжает изучать его и исследовать.