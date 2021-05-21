Путин: Рассматривается вариант производства российской вакцины от ковида в Армении и Киргизии

Президент напомнил, что выпуск препарата "Спутника V" уже успешно локализован в Казахстане и Белоруссии. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу, 21 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходило в формате видеоконференции, заявил о возможности локализации производства российской вакцины от коронавируса на территориях Армении и Киргизии.

"Вы знаете, что нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса, скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина - "Спутник Лайт", - сказал президент.

Он напомнил, что выпуск препарата "Спутника V" уже успешно локализован в Казахстане и Белоруссии.

"Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии", - сказал президент.

Он подчеркнул, что на данном этапе Россия - единственная страна, которая передает технологии по вакцинам. Путин также заметил, что с учетом обстоятельств нынешнего времени Россия считает важным уделить внимание сотрудничеству в области лекарственной безопасности.

Напомним, российские ученые стали первыми в мире, сумевшими разработать вакцину для профилактики коронавируса. "Спутник V" был зарегистрирован специалистами центра имени Гамалеи в августе прошлого года. В данный момент российский препарат одобрен более чем в 65 странах мира.