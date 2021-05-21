26 депутатов Рады призвали отпустить Медведчука под их поручительство

Ряд депутатов Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвали отпустить сопартийца Виктора Медведчука.

21 мая апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалоб защиты и обвинения на приговор Медведчука. Адвокаты просят отменить круглосуточный домашний арест, а прокуратура настаивает на содержание под стражей или с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов.

- Переходим к заслушиванию лиц, которые изъявили желание взять Медведчука под поручительство… Это 26 народных депутатов, — сказал председательствующий судья Валерий Лашевич в эфире Youtube-канала суда.

Напомним, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ранее заявила, что Виктор Медведчук и его однопартиец, украинский депутат Тарас Козак обвиняются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На заседании 13 мая Печерский районный суд Киева решение поместить главу политсовета партии ОПЗЖ под домашний арест, отказав прокуратуре в его заключении под стражу.