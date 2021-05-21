Сергей Лавров назвал политику Прибалтики и США поведением дворовых хулиганов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что политика стран Прибалтики и США напоминает ему поведение дворовых хулиганов.

Он отметил, что балтийские страны постоянно требуют антироссийских санкций, надеясь на защиту со стороны Соединенных Штатов. Глава Минобороны вспомнил, что в его детстве в каждом дворе был главный хулиган.

- А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: "Дай десять копеек", и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории, — сказал Лавров во время выступления на марафоне "Новое знание".

Он добавил, что цель Москвы — не миролюбие, а защита интересов страны и россиян. Лавров отметил, что Россия всегда выступала за мирные отношения, но не обещала подставлять вторую щеку.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее "откусить", но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. По словам президента, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только одной России. Путин подчеркнул, что "странно слышать такие вещи, особенно публично".