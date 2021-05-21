Россияне стали чаще покупать технику для нагрева воды Фото: EAST NEWS

Традиционно в летний период в России отключают горячую воду для проведения профилактических работ. Россияне уже начали к этому готовиться, и спрос на водонагревательную технику вырос в разы.

Сервис AliExpress Россия подсчитал, что продажи электрочайников выросли в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом. А спрос на кипятильники и бойлеры увеличился в 5 раз.

Кроме того, большой популярностью пользуются водонагреватели. Их продажи выросли в 4,3 раза. Чаще всего россияне выбирают электрические накопительные и проточные водонагреватели. В среднем покупатели готовы потратить на это от одной тысячи (за простые проточные и накопительные нагреватели) до 32 тысяч рублей (за бойлеры и нагревательные системы).

Растет спрос и на товары личной гигиены. В частности, популярность сухих шампуней и бальзамов для волос и тела выросла в 4,2 раза. В основном покупатели выбирают сухие шампуни в пакетиках и флаконах.