Россия завершила второй период матча с Чехией. Фото: REUTERS

На чемпионате мира по хоккею 2021 в матче Россия - Чехия завершился второй период поединка. В нем, как и в первом, были заброшенные шайбы. После 40 минут поединка Россия - Чехия счет на табло - 2:2.

В стартовой двадцатиминутке команды быстро обменялись заброшенными шайбами. Похожий сценарий был и во втором. На 35-й минуте у нас отличился еще один дебютант - Артем Швец-Роговой, выведя нас вперед 2:1. Но Якуб Врана на 37-й сделал счет снова равным - 2:2.

Первый поединок на чемпионате мира для нашей команды пока что выходит довольно боевым. После заброшенных шайб в первом периоде, обмен точными бросками - во втором. В матче наступил перерыв в 15 минут, после которого поединок будет возобновлен.

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