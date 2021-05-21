Госдума рассмотрит проект о штрафах от 5 до 10 тысяч рублей за потерю оружия

Госдума рассмотрит проект о штрафах от 5 до 10 тыс рублей за потерю оружия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума рассмотрит поправки в законопроект "О незаконном ношении и хранении оружия". Таким образом административная ответственность может наступить за потерю оружия. Сумма штрафа предполагается от 5 до 10 тысяч рублей или возможен трехлетний запрет на его покупку и ношение. Кроме этого, предлагаются и другие коррективы.

Таким образом административную ответственность за незаконный оборот предложено распространить на все виды оружия - в том числе на газовое, сигнальное и пневматическое. Также в законопроекте указана необходимость введения ответственности за незаконное ношение холодного оружия. Те, кто добровольно сдаст нелегально хранимое оружие и патроны, будет освобожден от административной ответственности.

При этом штрафом будет облагаться и распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению оружия: для граждан от 10 до 50 тыс рублей, для юрлиц от 800 тыс. до 1 млн. рублей. Также может быть увеличен срок давности для привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия - с 2 месяцев до 1 года.

Ранее в Госдуму были внесены два других законопроекта об усилении контроля за оборотом оружия. Последний раз усилить ответственность было предложено после стрельбы в Казани, где жертвами стали 9 человек, 32 пострадали.