Принц Гарри признался, что злоупотреблял алкоголем после смерти принцессы Дианы

Принц Гарри признался, что злоупотреблял алкоголем из-за смерти принцессы Дианы Фото: REUTERS

Герцог Сассекский, принц Гарри признался, что злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами после смерти его матери, принцессы Дианы.

По словам Гарри, он делал это, чтобы облегчить боль после смерти матери. Он добавил, что ему не давали времени и места, чтобы он мог по-настоящему оплакивать смерть Дианы.

- Я был готов пить, я хотел принимать наркотики, я был готов попробовать и сделать то, что заставляло меня чувствовать себя не так, как я себя чувствую, — приводит слова принца издание The U.S. Sun.

Также принц Гарри сообщил, что за пятницу и субботу выпивал недельную дозу алкоголя.

Ранее принц Гарри прилетел в Великобританию на похороны своего деда, принца Филиппа и не стал дожидаться дня рождения своей бабушки, королевы Елизаветы. Этот краткий визит принца стал первой его поездкой на родину за год, а также первой встречей с семьей после скандального интервью.