Суд оставил Медведчука под домашним арестом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Киева оставил украинского политика Виктора Медведчука под домашним арестом.

21 мая судья апелляционного суда Валерий Лашевич отказал в удовлетворении жалобы адвокатов главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он останется под домашним арестом до 9 июля, передает ТАСС.

Напомним, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в незалежной обвиняют в госизмене и организации референдума в Крыму в 2014 году. На последнем заседании суд оставил Медведчука под домашним арестом, подразумевающим сдачу всех паспортов и ношение электронного браслета.

В российской Госдуме назвали реакцию Европы на ситуацию с Медведчуком "потрясающей". Так, Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал бездействие и молчание стран ЕС. Он отметил, что обвинения по делу Медведчука надуманные.