Шойгу: по уровню современности стратегические ядерные силы ВС РФ превосходят все армии мира

Сергей Шойгу заявил, что по уровню современности стратегические ядерные силы ВС РФ превосходят все армии мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по уровню современности стратегические ядерные силы ВС РФ превосходят все армии мира.

- Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры и была принята большая программа по реформе нашей армии, — сказал Шойгу на марафоне "Новое знание".

Он добавил, что показатель современного вооружения в российских Стратегических ядерных силах составляет 86%. Шойгу отметил, что это очень высокие показатели и такого уровня нет ни у одной армии мира.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в текущем 2021 году. Он отметил также, что в текущем году на Северном флоте предусмотрено проведение испытания 79 образцов новейшей военной техники. Среди них есть 13 надводных кораблей и четыре атомные подлодки – "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов".