Шойгу: В России созданы боевые роботы, способные воевать самостоятельно

Шойгу рассказал о боевых роботах, способных воевать самостоятельно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу выступая в рамках марафона "Новое знание" рассказал о том, что российскими учеными созданы боевые роботы. По словам министра, они обладают искусственным интеллектом и способны воевать самостоятельно.

"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что ранее подобный прогресс считался бы фантастикой, но сегодня, благодаря лучшим специалистам, это стало реальным.

"Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа", - добавил он.

Министр рассказал о том, что Россия обладает современными стратегическими ядерными силами, превосходящим все армии мира.