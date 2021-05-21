В Латвии отказались премировать победителей олимпиады по русскому языку

В Латвии решили не премировать призеров олимпиады по русскому языку Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Городская дума Даугавпилса отказалась награждать 11 призеров международной олимпиады по русскому языку, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом.

Как пишет портал gorod.lv, причиной отказа стало то, что школьники участвовали в олимпиаде самостоятельно. А денежные вознаграждения выплачивают тем, кто занимает призовые места на мероприятиях, организованных при содействии минобрнауки Латвии.

- Отказ выплатить школьникам предусмотренные думой денежные вознаграждения согласовал курирующий сферу образования вице-мэр Янис Дукшинский, который, по сути, утвердил позицию управления образования о том, что школьники на данную олимпиаду не были заявлены от имени Министерства образования и науки в лице министра Илги Шуплинской, — гласит сообщение портала.

Сообщается также, что латвийским школьникам удалось занять первые, вторые и третьи места на данной олимпиаде.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании "украинского русского" языка. Она сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык, поэтому Киеву необходимо заявить о наличии "украинского русского".