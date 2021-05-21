Захарова: ограничения в отношении дипмиссий США и Чехии не противоречат Венской конвенции

Мария Захарова заявила, что ограничения в отношении дипмиссий США и Чехии не противоречат Венской конвенции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ограничения в отношении дипмиссий США и Чехии не противоречат Венской конвенции.

- В связи с ограничениями, введенными в соответствии с указом президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года №243 и распоряжением правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 1230-р в отношении дипмиссий США и Чехии по найму сотрудников в категории на месте принятых, звучат голоса о якобы противоречии этих мер положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Такие утверждения не соответствуют действительности, — сказала она.

Захарова напомнила, что такие меры стали ответом на недружественные действия этих стран. Она добавила, что Россия никогда первой не предпринимала подобные шаги, а инициаторы недружественных действий должны были понимать последствия.

Напомним, 14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В него внесли США и Чехию. Документ был опубликован на сайте кабинета министров. В распоряжении правительства отмечается, что посольство США не сможет нанять ни одного россиянина, а посольство Чехии может нанять до 19 работников из числа граждан России.