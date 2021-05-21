Павел Дуров удалил аккаунт в Facebook

Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель мессенджера Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров удалил свой аккаунт на Facebook. При попытке зайти на его страницу возникает ошибка. Это может говорить о том, что владелец ограничил к ней доступ или же вовсе удалил аккаунт.

Сам Дуров свое решение никак не прокомментировал. При этом его страница в Instagram, которая также принадлежит Facebook, до сих пор доступна.

Павел Дуров неоднократно критиковал Facebook и Instagram, в том числе за проблемы с безопасностью. В 2020 году он заявил о том, что эти соцсети зарабатывают на рекламе, используя мошеннические схемы. Дуров даже привел доказательства - якобы его слова в рекламных постах в Instagram, которые на самом деле ему не принадлежат. Программист подчеркнул, что такие объявления получают одобрение напрямую от модераторов соцсетей и даже имеют официальный статус.