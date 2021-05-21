Онищенко считает, что вакцинация медиков и работников общепита от COVID-19 должна быть обязательной

Геннадий Онищенко перечислил профессии, для которых вакцинация от коронавируса обязательна Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко перечислил профессии, для которых вакцинация от коронавирусной инфекции обязательна.

- У нас есть те группы, которые нужно привить, - это люди, которые по своей профессиональной деятельности очень уязвимы с точки зрения заболевания, и в отношении них другие правила. Их можно и нужно прививать, и это становится условием его полноценности как наёмного рабочего, — цитирует парламентария РИА Новости.

Он отметил, что речь идет о медицинских работникам и сотрудниках общепита. Онищенко напомнил, что в общепите некоторые медицинские проверки являются обязательным условием контракта.

Депутат предложил мотивировать россиян на прививку отказом от страховой выплаты, если они откажутся пройти вакцинацию, но заразятся.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что вакцинация граждан от коронавируса должна проходить на добровольной основе. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что ключевой фактор достижения коллективного иммунитета – доверие каждого россиянина к вакцинам против COVID-19 и самой системе вакцинации.