Украина продлила санкции против Первого канала, ВГТРК, ТНТ и НТВ

Владимир Зеленский продлил санкции против Первого канала, ВГТРК, ТНТ и НТВ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности страны продлить санкции в отношении российских СМИ. В список входят ТНТ, ВГТРК, "Звезда", Первый канал и НТВ.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — гласит текст указа украинского лидера.

Кроме того, под санкции попали главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, а также ряд граждан России.

В начале апреля Украина ввела санкции против филиала Россотрудничества в Киеве и еще 10 компаний. Рестрикции коснулись еще 57 компаний, связанных с украинскими гражданами. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя новые ограничения, санкции принимаются против "топ-10 украинской контрабанды".