Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России

Минпромторг пригласил Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпромторг России пригласил американского предпринимателя и инженера Илона Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla.

- Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее Илон Маск во время выступления на марафоне "Новое знание" пообещал, что представительство компании "Тесла" скоро появится и в России. Изобретатель также выразил уверенность, что весь транспорт в будущем будет электрическим, кроме ракет. Маск добавил, что в будущем человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, какими сегодня смотрятся паровые машины.