В Балашихе мужчина надругался над школьницей-бегуньей

В Подмосковье мужчина изнасиловал школьницу Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Балашиха Московской области неизвестный изнасиловал несовершеннолетнюю школьницу, когда та бегала в лесу.

- По данным следствия, 20 мая 2021 в утреннее время неизвестный мужчина напал на девушку, которая совершала пробежку в лесном массиве около Мазуринского озера. Угрожая ножом, злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности потерпевшей, — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы. Также выясняются обстоятельства произошедшего, преступника разыскивают.

Напомним, в Красноуфимске возбудили уголовное дело на 23-летнего парня, которого обвиняют сразу в трех преступлениях. Ранее не судимый уралец изнасиловал 17-летнюю учащуюся Красноуфимского педагогического колледжа. Возбуждены уголовные дела по статьям "Половое сношение", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".