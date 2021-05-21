В администрации президента рассказали о пользе видеоигр

В администрации президента рассказали о полезных свойствах видеоигр Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о пользе видеоигр. Заявление было сделано на всероссийском детском Большом школьном пикнике.

- Даже те же компьютерные игры. Понятно, что всегда должен быть баланс. Увлечение компьютером содержит в себе и риски. Но с другой стороны, нам, людям старшего поколения, надо адекватнее к этому относиться, — сказал Кириенко.

Он отметил, что популярная среди молодежи сетевая игра Dota 2 похожа на шахматы, но имеет преимущество. Если шахматы являются индивидуальным видом спорта, то видеоигра с детства обучает командной работе. Кириенко отметил, что для детей это "колоссальный" и полезный навык.

Ранее исследование показало, что видеоигры стали одной из самых популярных покупок среди россиян в 2020 году. Категория "Софт и игры" вошла в топ-10 по объему покупок клиентов. Кроме того, она была одной из наиболее популярных статей затрат в весенние месяцы. Топ городов по объему покупок в категории составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.