Не получив ответ от Варум, налоговая решила ликвидировать ее фирму Фото: Евгения ГУСЕВА

У Анжелики Варум проблемы с бизнесом. Федеральная налоговая служба (ФНС) решила исключить ее компанию из Единого государственного реестра юрлиц.

Причиной стали недостоверные сведения, предоставленные в налоговый орган ООО «Варум Рекордз Компани». Генеральным директором предприятия до сих пор значится Виталий Ларин, который умер еще в 2014 году.

- Недостоверные сведения были выявлены в октябре 2020 года. ООО уведомили о необходимости внести актуальные исправления, но за полгода правки так и не были внесены. В связи с этим встал вопрос о ликвидации. Было принято положительное решение, - рассказал источник ФАН в налоговой.

Умерший Виталий Ларин был директором Анжелики Варум, Леонида Агутина, Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Мужчина умер от цирроза печени в 45 лет. Вторым соучредителем фирмы «Варум Рекордз Компани» являлся отец исполнительницы. Он умер в том же году, самой артистке стало не до бизнеса.

В ФНС отметили, что компания давно не ведет никакой деятельности. В налоговую подавались нулевые отчеты, хотя именно через эту фирму велась вся концертная и звукозаписывающая деятельность артистки.

Проблемы с бизнесом имеются не только у Анжелики Варум. Недавно налоговая взялась за Ани Лорак. Повод оказался аналогичным: компания зарегистрирована по одному адресу, а фактически находится по другому. Если артистка не уладит эти вопросы, то с бизнесом придется распрощаться, сообщает Пятый канал.