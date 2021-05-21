Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды21 мая 2021 20:55

Не получив ответ от Варум, налоговая решила ликвидировать ее фирму

Артистку просили рассказать, что в ее организации новый гендиректор, но она проигнорировала запросы
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Не получив ответ от Варум, налоговая решила ликвидировать ее фирму

Не получив ответ от Варум, налоговая решила ликвидировать ее фирму

Фото: Евгения ГУСЕВА

У Анжелики Варум проблемы с бизнесом. Федеральная налоговая служба (ФНС) решила исключить ее компанию из Единого государственного реестра юрлиц.

Причиной стали недостоверные сведения, предоставленные в налоговый орган ООО «Варум Рекордз Компани». Генеральным директором предприятия до сих пор значится Виталий Ларин, который умер еще в 2014 году.

- Недостоверные сведения были выявлены в октябре 2020 года. ООО уведомили о необходимости внести актуальные исправления, но за полгода правки так и не были внесены. В связи с этим встал вопрос о ликвидации. Было принято положительное решение, - рассказал источник ФАН в налоговой.

Умерший Виталий Ларин был директором Анжелики Варум, Леонида Агутина, Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Мужчина умер от цирроза печени в 45 лет. Вторым соучредителем фирмы «Варум Рекордз Компани» являлся отец исполнительницы. Он умер в том же году, самой артистке стало не до бизнеса.

В ФНС отметили, что компания давно не ведет никакой деятельности. В налоговую подавались нулевые отчеты, хотя именно через эту фирму велась вся концертная и звукозаписывающая деятельность артистки.

Проблемы с бизнесом имеются не только у Анжелики Варум. Недавно налоговая взялась за Ани Лорак. Повод оказался аналогичным: компания зарегистрирована по одному адресу, а фактически находится по другому. Если артистка не уладит эти вопросы, то с бизнесом придется распрощаться, сообщает Пятый канал.

Шоу-бизнес