Кличко рассказал об отношениях с Зеленским: "У нас возникают обострения"

Виталий Кличко сообщил о периодических обострениях в отношениях с Владимиром Зеленским Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у него периодически бывают обострения в отношениях с украинским лидером Владимиром Зеленским.

- У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения. Первое, меня обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе Офиса президента за то, чтобы меня не уволили. Я попросил назвать фамилию этого человека. Информации – ноль, — приводит слова Кличко издание "Бабель".

По его словам, второй случай связан с торжественным мероприятиям, когда президенту передали сценарий и приглашение, но он так и не явился. По мнению Кличко, это связано с тем, что Зеленский был на что-то зол.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что обыски в мэрии Киева и у окружения Кличко связаны с фактами коррупции. Кроме того, украинский лидер заявил, что Кличко ведет себя публично неправильно, постоянно названивает ему и пытается встретиться. Как отметил Зеленский, он лично ничего не имеет против Кличко, однако в его окружении, по словам президента Украины, "много нечестных людей".