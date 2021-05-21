Российский пловец Малютин стал чемпионом Европы

Мартин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров вольным стилем. Фото: КРАСИЛЬНИКОВ Станислав/ТАСС

Россиянин Мартин Малютин занял первое место в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на ЧЕ по водным видам спорта.

Малютин преодолел дистанцию за 1 минуту 44,79 секунды. Таким образом, он стал рекордсменом чемпионатов Европы. "Серебро" заплыва завоевал Данкан Скотт из Великобритании. Третье место занял его соотечественник Томас Дин.

Для Мартина Малютина эта победа стала третьей в текущем чемпионате. До этого он завоевал золотые медали на дистанции 400 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Ранее россиянка Юлия Шишова стала чемпионом Европы на дистанции 50 метров на спине в классе S3. Также Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию. В финальном заплыве она уступила первенство сопернице из Италии, однако смогла обновить рекорд России, который никто не мог побить с 2008 года.