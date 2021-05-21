Банковский аналитик спрогнозировал курс доллара на начало лета Фото: REUTERS

На торгах в пятницу, 21 мая, рубль укрепил свои позиции, доллар же подешевел на 14 копеек, опустившись до отметки в 73,38 рубля. Евро остановился на отметке в 89,49.

Ведущий аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов полагает, что у российской валюты имеются все шансы сохранить стабильные позиции в начале лета и продолжить укрепление.

- Происходит восстановление глобальной экономики. Это приводит к росту спроса на товары российского экспорта. Это подстегивает цены на нефть и помогает рублю. В противовес данному фактору будут работать возвращение возращение на нефтяной рынок Ирана. Соответствующие переговоры сейчас ведутся. В таком случае цены на нефть начнут снижаться, - отметил Александр Абрамов.

Против рубля также могут сыграть новые санкции. Но на фоне возможной встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена давление несколько ослабевает.

- Наиболее вероятный диапазон курса на начало лета — это 72−74 за доллар. Вряд ли мы сильно отклонимся то этих уровней на продолжительный период, - цитирует слова эксперта сайт «Свободная пресса».

По прогнозам Центробанка, на выходных валюта немного прибавит в цене. Курс доллара установлен регулятором на отметке в 73,5803 рубля за денежную единицу. Курс европейской валюты вырастет на 17,38 копейки и составит 89,9446 рубля за единицу, сообщает ФАН.