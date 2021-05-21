В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1

На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1 Фото: REUTERS

Китайский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,1 в провинции Цинхай на северо-западе страны.

Подземный толчок зафиксировали в ночь на субботу в 02.04 по местному времени недалеко от уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 17 километров.

Информации о пострадавших или о каких-либо разрушениях пока нет.

В начале апреля землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня у берегов Индонезии. Специалисты зафиксировали подземные толчки примерно в 18:42 по местному времени (21:42 по московским часам). Эпицентр землетрясения находился в 158 километрах от города Амбон - административного центра провинции Малуку, а его очаг залегал на глубине примерно в 328 километров. Там же произошло землетрясения магнитудой 6,2, в результате которого обрушилось здание больницы в городе Мамуджу.