Боррель подготовит доклад об отношениях с Россией после саммита ЕС

Жозеп Боррель Боррель подготовит доклад об отношениях с Россией после саммита Евросоюза. Фото: пресс-служба МИД РФ

По итогам саммита Евросоюза 24 мая глава дипломатии ЕС подготовит доклад об отношениях с Россией. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

- Как было согласовано в ходе нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Будущая дискуссия между нами могла бы быть с пользой оформлена докладом верховного представителя (Жозепа Борреля) и Еврокомиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией, — рассказал Мишель.

Он добавил, что саммит пройдет на фоне "провокационных действий" России и подготовленного Москвой списка недружественных государств.

Напомним, 14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В него внесли США и Чехию. Документ был опубликован на сайте кабинета министров. В распоряжении правительства отмечается, что посольство США не сможет нанять ни одного россиянина, а посольство Чехии может нанять до 19 работников из числа граждан России.