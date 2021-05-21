В Нигерии разбился самолет ВВС страны

В Нигерии разбился военный самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 21 мая, в аэропорте города Кадуна в одноименном штате разбился самолет нигерийских военно-воздушных сил. Об этом сообщили ВВС страны у себя в Twitter.

- Авиакатастрофа с участием ВВС Нигерии произошла сегодня вечером недалеко от международного аэропорта Кадуны. Непосредственная причина аварии все еще выясняется. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время, — гласит сообщение ВВС.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, в результате произошедшего погиб начальник штаба сухопутных сил ВС Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру.

21 мая истребитель индийских военно-воздушных сил МиГ-21 "Бизон" разбился минувшим вечером в северо-западном штате Пенджаб страны. Как сообщало информационное агентство ANI со ссылкой на источники в авиационной отрасли стран, истребитель проводил плановый учебный полет. Это уже третье авиапроисшествие с участием МиГ-21 в текущем году: в марте в результате аналогичной катастрофы также погиб пилот самолета.