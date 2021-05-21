США ввели санкции против российских компаний из-за "Северного потока - 2"

Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний из-за "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских компаний и судов из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Документ опубликован на официальном сайте минфина страны.

В списке оказались 13 российских судов, участвующих в строительстве трубопровода. Также ограничения введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", а также Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

Ранее сообщалось, что группа из 14 американских сенаторов-республиканцев представила на рассмотрение коллег законопроект о новых санкциях США против российского газопровода "Северный поток – 2".Как пояснил один из авторов этой инициативы, законодатель от штата Северная Дакота Кевин Крамер, если документ будет принят, он обяжет американскую администрацию ввести ограничения в отношении "субподрядчиков любой организации", участвующей в строительстве трубопровода.