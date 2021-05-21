Жириновский предложил способ снизить цены на продукты в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель фракции ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский на Радио "Комсомольская правда" рассказал о том, что, по его мнению, нужно делать для снижения цен на продукты в России.

По словам политика, есть как минимум два способа,. которые могли бы помочь решить это ситуацию.

- Самый лучший способ - увеличение производства всех продуктов питания. Мы до сих пор не дали полной свободы, до сих пор у нас есть пустующие земли. Миллионы гектар! Мы можем произвести дополнительно миллионы тонн и сахара, и подсолнечного масла, и мяса - ну, все, что нам надо. У нас должны падать цены на продукты, - заявил Жириноский.

Также он напомнил, что неоднократно говорил о стоимости энергии и ее значимости для сельского хозяйства.

- Я много раз говорил - давайте два вида стоимости энергии. Вот для сельского хозяйства давайте дадим самую низкую ставку. У них нет денег оплатить все расходы по производству сельхозпродукции. Но у нас самая дешевая в мире энергия. Давайте не мешать всем аграриям в сельской местности, давайте дадим самую дешевую энергию, только им дадим торговые места, - высказался руководитель фракции ЛДПР.

Жириновский добавил, что ведущим сельское хозяйство гражданам можно было бы "дать беспроцентные и вперед там на 5, 10, 15, 20 лет, а потом простить им эти кредиты".