Пушков прокомментировал санкции США по "Северному потоку - 2" Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал санкции США против российских компаний из-за строительства газопровода "Северный поток - 2".

По его мнению, такие действия американской стороны показывают то, к чему на самом деле стремиться Вашингтон.

- США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком - 2". Так Вашингтон показывает, как он на деле стремится к "стабильным и предсказуемым отношения с Россией". Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим, - написал российский сенатор в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских компаний и судов из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". На этот раз в черном списке оказались 13 российских судов. Также ограничения введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса" и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.