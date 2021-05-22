В Удмуртии при пожаре погибли двое взрослых и четверо детей

Фото: предоставлено КП очевидцами

В Удмуртии при пожаре погибли шесть человек. Жертвами ЧП стали двое взрослых и четверо детей, все они - местные жители села Нылга Увинского района.

Как сообщили в СУ СК Республики, следователи завели уголовное дело по факту пожара по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

- По данным следствия, в 23:50 по местному времени 21 мая 2021 года в жилом доме произошел пожар. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек, предположительно, членов прошивавшей там семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, 8 лет и 1 год, - говорится в сообщении на сайте СК.

Все детали и обстоятельства трагедии выясняются.