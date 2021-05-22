Захарова о встрече Лаврова и Блинкена: Поднимавшиеся вопросы пошли на доклад двум президентам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике.

По ее словам, обсуждения сторон уже пошли на доклад двум президентам.

- Встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле.<...> Те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения, - рассказала Захарова в интервью с Кириллом Вышинским на телеканале "Россия 24".