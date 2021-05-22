Песков заявил, что санкции Киева находятся не в плоскости подготовки встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что введение украинской стороной новых санкций, направленных против российских компаний и граждан лежит не в плоскости подготовки встречи главы государства Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

- Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов, - заявил представитель Кремля ТАСС в ответ на вопрос о том, насколько негативно могут сказаться новые санкции со стороны Киева на процессе согласования встречи лидеров России и Украины.