Посольство России отвергло заявления о причастности РФ к протестам в Колумбии Фото: Александр КОЦ

Представители российского посольства в Боготе прокомментировали заявления министра нацобороны Колумбии Диего Молано о причастности России к протестам, которые уже больше трех недель проходят в южноамериканской республике.

По их мнение, подобного рода обвинения являются абсолютно безосновательными.

- Посольство России в Колумбии выражает глубокое удивление по поводу заявлений минобороны Колумбии Диего Молано <...> Мы полностью отвергаем подобные заявления. Такие серьезные обвинения против нашей страны, которые мы считаем абсолютно безосновательными и не подкрепленными какими бы то ни было конкретными фактами, никак не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией, - говорится в сообщении дипведомства на странице в Твиттере.