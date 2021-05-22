В России для мигрантов появится специальный правовой режим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальный правовой режим под названием "Контролируемое пребывание" планируют ввести в России для мигрантов. Это будет относиться к тем гражданам, которые не имеют права находиться в нашей стране, но вынуждены оставаться на ее территории из-за сложившихся обстоятельств.

Как объяснили в МВД РФ, в частности, допускается самоизоляции из-за коронавируса.

- Планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима - "Контролируемое пребывание". Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам, - сообщили ТАСС в ведомстве в ответ на соответствующий запрос.

Ранее сообщалось, что в России создадут единую информационную платформу для учёта иностранных граждан. Цифровые профили на ней будут содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. Это позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде, а также пользоваться такими информационными сервисами, как, например, уведомления о необходимости вовремя покинуть страну, оформление договора с работодателем или оплата налогов.