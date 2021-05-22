Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку

В связи с началом дачного сезона правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Евгений Корчаго дал пояснения огородникам о запрете на петрушку.

Сама эта разновидность зелени под запрет не попадает, однако семена петрушки кудрявой включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". При этом, юрист пояснил, что выращивать и употреблять в пищу такую зелень можно, это абсолютно законно.

- В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло, - рассказал Корчаго агентству "Прайм".