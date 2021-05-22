Лауреатами премии "Слово" стали сценаристы картин "Дорогие товарищи!" и "Глубже!". На фото - Андрей Кончаловский Фото: Борис КУДРЯВОВ

В России с 2021 году призы премии имени драматурга Валентина Черных "Слово", присуждаемой за достижения в области сценарного мастерства, в номинации "Лучший сценарий полнометражного фильма" разделили авторы работ "Дорогие товарищи!" и "Глубже!". Об этом на торжественной церемонии в Театре имени Пушкина объявила член жюри, актриса Виктория Исакова.

По ее словам, в этот раз голоса жюри разделились поровну из-за чего они долго не могли выбрать победителя из имеющихся претендентов.

- Наши мнения разделились поровну, мы не смогли выбрать один сценарий, и продюсеры предоставили возможность вручить два приза. <...> Лучший сценарий полнометражного фильма - "Дорогие товарищи!" и "Глубже!", - объявила Исакова.

Авторами сценарий черно-белой драмы "Дорогие товарищи!" являются Елена Киселева и Андрей Кончаловский, а сценарий к фильму "Глубже!" написал Михаил Сегал.