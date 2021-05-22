Россиянам рассказали, как защитить свою квартиру от воров-домушников в сезон отпусков Фото: Наталия НЕЧАЕВА

С началось летнего в России возникает традиционное время, когда активизируются воры-домушники.

Как правило, в летние месяцы жители городов стремятся успеть съездить в отпуск на море или пожить какое-то время на даче. Тем самым им приходится оставляя свои квартиры без присмотра. В зоне риска, как отмечают "Известия", оказывается большинство хозяев жилья, за исключением владельцев квартир бизнес-класса в хорошо охраняемых ЖК.

По словам управляющего директора агентства недвижимости "Метриум" Надежды Коркки, основа защиты любой квартиры - это правильно подобранный замок.

- Важно понимать, что главным ресурсом для взломщика является время. Он хочет попасть в квартиру как можно скорее, создать минимум шума и поменьше мелькать на лестничной клетке, где можно столкнуться с соседями. Поэтому нужно делать все, что позволит замедлить его проникновение в дом, - говорит эксперт.

Так, например, можно поставить две металлические двери. Еще один хороший способ - установить сигнализацию. Также гражданам напоминают о необходимости перед отъездом в отпуск спрятать деньги и ценные вещи в укромные места.