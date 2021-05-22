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В мире22 мая 2021 7:27

Последние новости на утро 22 мая 2021: В России для мигрантов введут правовой режим "Контролируемое пребывание"

Мы собрали последние новости на утро 22 мая 2021 года
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Важные новости утра

Важные новости утра

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 22 мая 2021 года. Специальный правовой режим под названием "Контролируемое пребывание" планируют ввести в России для мигрантов. Это будет относиться к тем гражданам, которые не имеют права находиться в нашей стране, но вынуждены оставаться на ее территории из-за сложившихся обстоятельств, например, в связи с самоизоляцией из-за коронавируса. Также новый правовой режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из РФ из-за необходимости исполнения назначенных наказаний или участием в суде.

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