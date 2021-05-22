Последние новости на утро 22 мая 2021: В России для мигрантов введут правовой режим "Контролируемое пребывание"

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 22 мая 2021 года. Специальный правовой режим под названием "Контролируемое пребывание" планируют ввести в России для мигрантов. Это будет относиться к тем гражданам, которые не имеют права находиться в нашей стране, но вынуждены оставаться на ее территории из-за сложившихся обстоятельств, например, в связи с самоизоляцией из-за коронавируса. Также новый правовой режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из РФ из-за необходимости исполнения назначенных наказаний или участием в суде.

Победителями сценарной премии драматурга Валентина Черных "Слово" в номинации "Лучший сценарий полнометражного фильма" разделили авторы работ "Дорогие товарищи!" Елена Киселева и Андрей Кончаловский и "Глубже!" Михаил Сегал.

Руководство видеохостинга YouTube объявило, что с 1 июня 2021 года во всех роликах появится реклама. Таком образом сервис намерен монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе.

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. Рассказываем, что произошло после матча Россия - Чехия.

Американский президент Джо Байден заявил о своей готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. При этом он отметил, что их встреча будет возможна при выполнении определенных условий.

Америка вновь ввела санкции против российских компаний из-за строительства газопровода "Северный поток - 2". Сенатор Алексей Пушков считает, что США такими действиями показывают свое настоящее стремление: "Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим".