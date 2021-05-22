Песков прокомментировал санкции США из-за "Северного потока – 2"

Дмитрий Песков прокомментировали санкции США из-за "Северного потока – 2" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал санкции Соединенных Штатов Америки из-за строительства "Северного потока – 2".

- Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое. Посмотрим, как нам лучше будет, — приводит слова пресс-секретарь российского лидера "Интерфакс".

Напомним, в пятницу, 21 мая, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских компаний и судов из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". В списке оказались 13 российских судов, участвующих в строительстве трубопровода. Также ограничения введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", а также Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, такие действия американской стороны показывают то, к чему на самом деле стремится Вашингтон. По его словам, американское правительство нацелено на предсказумо плохие отношения с Россией.