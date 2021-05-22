Японские журналисты призвали дать отпор России в Арктике

В Японии призвали дать отпор России в Арктике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Япония должна помешать "агрессивным" действиям России в Арктике. Об этом пишут журналисты японского издания "Нихон кэйдзай".

По мнению авторов статьи, Россия пытается установить выгодные для себя условия судоходства по Северному морскому пути, и этого нельзя допустить. Действия российского правительства журналисты назвали "агрессивными".

Как пишут авторы, Россия не имеет права "приватизировать" Северный морской путь, поэтому от Японии требуются более активные действия в этом регионе.

- Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей, — пишут журналисты.

Ранее жители Великобритании отреагировали на информацию о российской авиабазе Нагурское на архипелаге земли Франца Иосифа. Большинство читателей не поддержали истерии авторов материала по этому поводу, обратив внимание, что Россия присутствует в регионе уже несколько десятков лет.